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В российских поездах разрешили перевозить сурикатов и летающих поссумов
Вагоны, в которых можно ехать с животными, отмечены специальным символом в виде лапки. В компании напомнили, что мелких питомцев нужно перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие.

«Федеральная пассажирская компания» добавила сурикатов и летающих поссумов в список животных, которых можно перевозить в поезде дальнего следования. Об этом сообщило 5 августа РИА Новости.

Уточняется, что вагоны, в которых можно ехать с животными, отмечены специальным символом в виде лапки.

В компании напомнили, что мелких питомцев нужно перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие.