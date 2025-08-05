В российских поездах разрешили перевозить сурикатов и летающих поссумов

Вагоны, в которых можно ехать с животными, отмечены специальным символом в виде лапки. В компании напомнили, что мелких питомцев нужно перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие.

«Федеральная пассажирская компания» добавила сурикатов и летающих поссумов в список животных, которых можно перевозить в поезде дальнего следования. Об этом сообщило 5 августа РИА Новости.

Уточняется, что вагоны, в которых можно ехать с животными, отмечены специальным символом в виде лапки.

В компании напомнили, что мелких питомцев нужно перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие.