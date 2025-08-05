В России в июле 2025 года вырос спрос на товары для школы

Больше всего россияне покупали тетради, письменные принадлежности, бумагу, папки, демонстрационное оборудование, ежедневники. Спрос на одежду для учеников увеличился в 1,6 раза. Отмечается, что два года назад школьные товары покупали чаще всего в августе, но с прошлого года наметился тренд на более раннюю закупку.

В России в июле 2025 года вырос спрос на товары для школы в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом 5 августа сообщило ТАСС со ссылкой на Ozon.

Больше всего россияне покупали тетради, письменные принадлежности, бумагу, папки, демонстрационное оборудование, ежедневники.

Спрос на одежду для учеников увеличился в 1,6 раза.

Отмечается, что два года назад школьные товары покупали чаще всего в августе, но с прошлого года наметился тренд на более раннюю закупку.