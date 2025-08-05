В России предложили штрафовать за мат

В Казахстане введены штрафы за нецензурную брань подростков и их родителей, что вызвало обсуждение в соседних странах. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила перенять этот опыт в России. Она подчеркнула, что нецензурная речь должна осуждаться обществом, и призвала родителей детей с 11 лет к ответственности. Мишонова отметила, что использование ненормативной лексики стало нормой среди молодежи и вызвала негативные изменения в обществе. Она считает необходимым создать систему порицания и административной ответственности за нецензурную речь, а также предложила вести штрафы для родителей, чтобы они осознавали свою ответственность за поведение детей.

В Казахстане введены штрафы за нецензурную брань подростков и их родителей, что вызвало активное обсуждение в соседних странах. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила перенять этот опыт в России. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

Мишонова отметила, что нецензурная речь должна осуждаться обществом, и призвала к ответственности родителей детей с 11 лет.

Она подчеркнула, что использование ненормативной лексики стало нормой среди молодежи, что неприемлемо. Она вспомнила, как в ее детстве грубые слова ассоциировались с асоциальными элементами, и выразила мнение, что сейчас общество смотрит на эту проблему «сквозь пальцы».

По ее словам, необходимо создать систему порицания и административной ответственности за нецензурную речь. Мишонова считает, что государство должно занять жесткую позицию против использования грубых слов в обществе, подчеркивая, что такие слова «питают энергию дьявола» и негативно влияют на язык и культуру. Она предложила возможность фиксации нарушений и введение штрафов для родителей, чтобы они осознавали ответственность за поведение своих детей.

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