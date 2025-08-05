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В РФ могут ввести дифференцированную ипотечную ставку в зависимости от зарплат
В России может появиться дифференцированная процентная ставка по ипотечным кредитам, зависящая от уровня средней зарплаты в регионах, сообщает ТАСС с ссылкой на Вячеслава Володина. Он отметил, что в Москве ставка должна быть одна, а в регионах с низкими доходами, как Саратов, адаптирована к средним зарплатам. Володин подчеркнул, что текущая система не учитывает разницу в доходах: ставка одинаковая в Москве и Саратове, хотя зарплата в столице в 2,5 раза выше. Президент поддержал инициативу, и правительство обсуждает возможность введения такой ставки.

В России может появиться дифференцированная процентная ставка по ипотечным кредитам, зависящая от уровня средней зарплаты в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он отметил, что в Москве процентная ставка должна быть одной, тогда как в регионах с более низкими доходами, таких как Саратов, она должна быть адаптирована к средним зарплатам.

Володин подчеркнул, что текущая система не учитывает разницу в доходах между регионами: «Ставка по ипотеке одинаковая как в Москве, так и в Саратове, хотя зарплата в столице в 2,5 раза выше». Он добавил, что президент поддержал эту инициативу, и правительство уже обсуждает возможность введения дифференцированной ставки.

Ранее Госдума рекомендовала профильным министерствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей. Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что Кабмин рассматривает эту идею.