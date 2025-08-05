В Пителинском округе досрочно завершили ремонт дороги к соцобъектам

В Пителинском округе успешно завершили досрочный ремонт дороги, ведущей к социальным объектам. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Рязанской области.
Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватывали участок дороги Пителино — Юрьево — граница района. Ремонт был особенно важен, поскольку рядом с обновленным участком расположены ключевые социальные объекты, такие как психоневрологический интернат, центральная районная больница, а также магазины и аптека.
Подрядчики произвели обновление асфальтового покрытия, укрепили обочины, установили барьерное ограждение и дорожные знаки, а также нанесли новую разметку. Эти улучшения значительно повысили безопасность и комфорт передвижения для жителей округа.
Фото: Министерство транспорта Рязанской области