В Музейном центре на Соборной появится панно с достопримечательностями региона
Автор эскиза — Заслуженный художник России Виктор Корсаков. Структуру для росписи создает карта региона с серебристыми контурами, напоминающими кружево. Увидеть готовую работу, как заверили в пресс-службе учреждения, можно будет скоро.
В Музейном центре на Соборной появится панно с достопримечательностями региона. Об этом сообщила пресс-служба РИАМЗа в соцсетях.
Автор эскиза — Заслуженный художник России Виктор Корсаков. Структуру для росписи создает карта региона с серебристыми контурами, напоминающими кружево.
Увидеть готовую работу, как заверили в пресс-службе учреждения культуры, можно будет скоро.
Фото: РИАМЗ