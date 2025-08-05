В Музейном центре на Соборной появится панно с достопримечательностями региона

Автор эскиза — Заслуженный художник России Виктор Корсаков. Структуру для росписи создает карта региона с серебристыми контурами, напоминающими кружево. Увидеть готовую работу, как заверили в пресс-службе учреждения, можно будет скоро.

В Музейном центре на Соборной появится панно с достопримечательностями региона. Об этом сообщила пресс-служба РИАМЗа в соцсетях.

Автор эскиза — Заслуженный художник России Виктор Корсаков. Структуру для росписи создает карта региона с серебристыми контурами, напоминающими кружево.

Увидеть готовую работу, как заверили в пресс-службе учреждения культуры, можно будет скоро.

Фото: РИАМЗ