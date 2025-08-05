В МЧС рассказали подробности пожара в Спасске-Рязанском
Напомним, пожар случился днем 4 августа. Загорелся блок хозяйственных построек. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В тушении участвовали 16 человек, 6 единицы техники, в том числе инженерной.
В МЧС рассказали подробности пожара в Спасске-Рязанском. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Напомним, пожар случился днем 4 августа. Загорелся блок хозяйственных построек. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.
В тушении участвовали 16 человек, 6 единицы техники, в том числе инженерной.