В Госдуме предложили ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке

По словам председателя Госдумы Володина, сейчас ставка одинаковая по всей стране, однако в Москве зарплата в 2,5 раза выше, чем в регионах. «Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость», — сказал Володин. Он отметил, что такое предложение уже поддержал Путин, сейчас оно обсуждается в правительстве.

В Госдуме предложили ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Об этом сообщает URA.RU .

По словам председателя Госдумы Володина, сейчас ставка одинаковая по всей стране, однако в Москве зарплата в 2,5 раза выше, чем в регионах.

«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерно средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость», — сказал Володин.

Он отметил, что такое предложение уже поддержал Путин, сейчас оно обсуждается в правительстве.