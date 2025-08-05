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У женской консультации № 1 в Рязани появилась парковка для пациенток
Отмечается, что неиспользуемый ранее участок у консультации преобразовали в парковку: заменили старый забор, расчистили землю, организовали въезд, установили шлагбаум и благоустроили пространство. Для создания парковки использовали экологичное покрытие. Внешне оно выглядит, как зеленый газон, но решетка предотвращает повреждение растений колесами и сохраняет поверхность ровной.

У женской консультации № 1 в Рязани появилась парковка для пациенток. Об этом сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что неиспользуемый ранее участок у консультации преобразовали в парковку: заменили старый забор, расчистили землю, организовали въезд, установили шлагбаум и благоустроили пространство.

Для создания парковки использовали экологичное покрытие. Внешне оно выглядит, как зеленый газон, но решетка предотвращает повреждение растений колесами и сохраняет поверхность ровной.