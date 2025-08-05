Трамп рассказал, что «заставит РФ закончить СВО»

По словам американского президента, падение цен на нефть «еще на $10 за баррель» может «заставить Россию» закончить конфликт на Украине. Также Трамп сообщил о планах в течение суток «очень существенно» поднять пошлины для Индии из-за закупок ею российской нефти.

Трамп рассказал, что «заставит РФ закончить СВО». Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского президента, падение цен на нефть «еще на $10 за баррель» может «заставить Россию» закончить конфликт на Украине.

Также Трамп сообщил о планах в течение суток «очень существенно» поднять пошлины для Индии из-за закупок ею российской нефти.