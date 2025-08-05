Стала известна судьба сбитого на трассе М5 возле Рязани пешехода

5 августа, около 1:50 ночи, в Рыбновском районе на 170-ом километре автодороги М5 «Урал» произошла авария. 48-летний житель города Пензы, управлявший автобусом марки «Зонг Тонг», совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате столкновения пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

5 августа, около 1:50 ночи, в Рыбновском районе на 170-ом километре автодороги М5 «Урал» произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

48-летний житель города Пензы, управлявший автобусом марки «Зонг Тонг», совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате столкновения пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.