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Шум от бытовой техники может обернуться штрафом для россиян
Жителям многоквартирных домов грозят штрафы за шум от бытовой техники в вечернее и ночное время. По словам Евгения Машарова, пылесосы и стиральные машины могут нарушать тишину при превышении допустимого уровня шума. В Госдуме обсуждается закон о тишине, запретящий шум с 23:00 до 07:00, и установящий тихий час с 13:00 до 15:00, а также ограничивающий ремонтные работы с 09:00 до 19:00. Штрафы могут варьироваться от 500 до 20 тысяч рублей. Соседи могут обращаться в полицию или управляющую компанию, а также подавать иски для компенсации морального вреда. Ответственность за шум предусмотрена санитарным законодательством.

Россиянам, живущим в многоквартирных домах, может грозить административный штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее и ночное время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова.

Он сказал, что работающие пылесосы и стиральные машины могут стать причиной нарушений, если их звук превысит допустимые пределы.

В настоящее время в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который предполагает введение единых правил по всей стране. В проекте закона предусмотрен запрет на шум с 23:00 до 07:00, тихий час с 13:00 до 15:00, а также ограничения на проведение ремонтных работ с 09:00 до 19:00 в будние дни. За нарушения предусмотрены штрафы, которые могут варьироваться от 500 до 20 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя.

Машаров также отметил, что соседи имеют право обращаться в полицию или управляющую компанию в случае нарушения тишины, а также могут подать иск в суд для получения компенсации морального вреда. Важно отметить, что хотя в КоАП РФ нет прямого запрета на действия, нарушающие тишину, ответственность за превышение уровня шума предусмотрена в рамках санитарного законодательства.

Фото: Шедеврум