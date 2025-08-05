Рязанская прокуратура восстановила права матери участника СВО

В надзорный орган обратилась жительница села Нестерово Пителинского района. Она сообщила, что из-за ненадлежащего содержания крыши многоквартирного дома затапливаются квартиры при плохой погоде. Прокуратура провела проверку и установила, что управляющая компания долго не проводила ремонт, что привело к поломке крыши. Директору УК внесли представление. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. Права матери участника СВО и других жителей дома восстановлены. Крышу отремонтируют.