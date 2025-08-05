Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 6 августа

Ресурса не будет на 11 улицах. С подробным списком можно ознакомиться по ссылке.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 6 августа. Об этом сообщает «Водоканал».

В среду, 6 августа, с 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Зубковой, дома №№ 29 корп.1, 30, 30 корп.2, 30 корп.3, 30-в, 30корп. 2 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 7), 31, 31 корп.1, 31 корп.2, 31-а, 33;

улица Новоселов, дома №№ 50, 50 корп.1, 50 корп.2, 54, 54 корп.1, 54 корп.2, 56 корп.1, 58, 58 корп.1, 58 корп.2, 58 корп.3, 58 корп.4, 58 корп.5, 58 корп.6, 60, ТЦ «БЕРЕЗКА»;

улица Зубковой, дома №№ 30-А (спортивный клуб КАПИТАН), 30 ст 1 ЦТП 32.

С 09:30 до 14:00 холодной воды также не будет по адресам: