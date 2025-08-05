Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 6 августа
Ресурса не будет на 11 улицах. С подробным списком можно ознакомиться по ссылке.
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 6 августа. Об этом сообщает «Водоканал».
В среду, 6 августа, с 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Зубковой, дома №№ 29 корп.1, 30, 30 корп.2, 30 корп.3, 30-в, 30корп. 2 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 7), 31, 31 корп.1, 31 корп.2, 31-а, 33;
- улица Новоселов, дома №№ 50, 50 корп.1, 50 корп.2, 54, 54 корп.1, 54 корп.2, 56 корп.1, 58, 58 корп.1, 58 корп.2, 58 корп.3, 58 корп.4, 58 корп.5, 58 корп.6, 60, ТЦ «БЕРЕЗКА»;
- улица Зубковой, дома №№ 30-А (спортивный клуб КАПИТАН), 30 ст 1 ЦТП 32.
С 09:30 до 14:00 холодной воды также не будет по адресам:
- улица Гайдара, дома №№ 1-63 (нечетная сторона), 2-64 (четная сторона);
- улица Корнилова, дома №№ 1-63 (нечетная сторона), 2-64 (четная сторона);
- улица Котовского, дома №№ 15-.63 (нечетная сторона), 2-20 (четная сторона);
- улица Кутузова, дома №№ 1-63 (нечетная сторона), 14-44 (четная сторона);
- улица Мусоргского, дома №№ 1-63 (нечетная сторона), 2-66 (четная сторона);
- проезд Котовского, дома №№ 1-21 (нечетная сторона), 4 с/т Отдых-2;
- улица Ушакова, дома №№ 1-63 (нечетная сторона), 2-64 (четная сторона);
- улица Щорса, дома №№ 7-31 (нечетная сторона), 2-32 (четная сторона), 2-а, 2-б, 2-в.