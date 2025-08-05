Рязанцы засняли ливневки, «запечатанные» грязью

Грязные ливневки засняли на улице Вокзальной. «Они запечатаны толстым слоем грязи, глубина лужи высота бордюра, если идти с вещами на вокзал, то только по проезжей части», — отметила рязанка.