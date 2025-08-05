Рязанцы засняли ливневки, «запечатанные» грязью
Грязные ливневки засняли на улице Вокзальной. «Они запечатаны толстым слоем грязи, глубина лужи высота бордюра, если идти с вещами на вокзал, то только по проезжей части», — отметила рязанка.
Рязанцы засняли ливневки, «запечатанные» грязью. Фото и видео опубликовали в соцсетях 5 августа.
Грязные ливневки засняли на улице Вокзальной.
«Они запечатаны толстым слоем грязи, глубина лужи высота бордюра, если идти с вещами на вокзал, то только по проезжей части», — отметила рязанка.