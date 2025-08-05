Россиянам истолковали изменения правил налогообложения доходов по вкладам

С 2025 года в России действуют новые правила налогообложения доходов по банковским вкладам. Об этом сообщил Никита Чаплин. Необлагаемый лимит составит 210 тысяч рублей, налог 13% взимается с превышения, а при доходах свыше 2,4 млн рублей ставка увеличивается до 15%. Введена возможность переносить неиспользованный лимит на следующий год для вкладов от 15 месяцев. Налогом не облагаются эскроу-счета, проценты до 1% и наследственные доходы. Банки сами передают информацию в налоговую службу, что освобождает граждан от подачи деклараций. Для валютных вкладов проценты пересчитываются по курсу на день выплаты.

С начала 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила налогообложения доходов по банковским вкладам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

Основные изменения касаются порядка расчёта лимита и возможности переноса его остатков на следующий год. Как сообщил Никита Чаплин, реформа направлена на «справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами».

В 2025 году необлагаемый лимит составил 210 тысяч рублей, что соответствует 1 млн рублей, умноженным на максимальную ключевую ставку Центрального банка России в 2024 году (21%). Налог по-прежнему взимается только с процентов, превышающих этот лимит, и составляет 13%. Для доходов свыше 2,4 млн рублей налоговая ставка увеличивается до 15%.

Среди ключевых изменений также стоит отметить возможность переноса неиспользованного лимита на следующий год для вкладов сроком от 15 месяцев. Кроме того, как уточнил Чаплин, не облагаются налогом эскроу-счета, проценты по вкладам со ставкой до 1% и доходы, полученные по наследству.

«Теперь неиспользованный лимит переносится на следующий год, что снижает налоговую нагрузку для вкладчиков», — отметил депутат.

Также стоит отметить, что банки самостоятельно передают информацию о доходах граждан в Федеральную налоговую службу, что освобождает вкладчиков от необходимости подавать декларации. Для валютных вкладов предусмотрен отдельный порядок: проценты пересчитываются в рубли по курсу на день выплаты и суммируются с доходами по рублёвым вкладам.