Полицейские зафиксировали 12 нарушений вблизи водоемов в Рязанской области
Полицейские провели рейды на водоемах в минувшие выходные. В результате рейдов выявлено 12 нарушений в сфере общественного порядка. Виновников привлекли к административной ответственности.
Полицейские зафиксировали 12 нарушений вблизи водоемов в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские провели рейды на водоемах в минувшие выходные. В результате рейдов выявлено 12 нарушений в сфере общественного порядка. Виновников привлекли к административной ответственности.