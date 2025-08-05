Полицейские зафиксировали 12 нарушений вблизи водоемов в Рязанской области

Полицейские провели рейды на водоемах в минувшие выходные. В результате рейдов выявлено 12 нарушений в сфере общественного порядка. Виновников привлекли к административной ответственности.