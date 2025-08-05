На Wildberries появился кешбэк за покупки

Теперь покупатели смогут получать «Ягодки» за покупку товаров, отмеченных специальным знаком «Кешбэк». Один бонусный балл равен одному рублю. Тратить «Ягодки» можно на покупку любых товаров на маркетплейсе. Как уточнили в компании, кешбэк будет работать в сумме с другими скидками и акциями. Покупатели смогут оплачивать баллами до 99% стоимости заказа. Отмечается, что в будущем пользователи будут получать «Ягодки» не только за покупки, но за активности в разных проектах маркеплейса.

На Wildberries появился кешбэк за покупки — «Ягодки». Об этом во вторник, 5 августа, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ в своих соцсетях.

Теперь покупатели смогут получать «Ягодки» за покупку товаров, отмеченных специальным знаком «Кешбэк». Один бонусный балл равен одному рублю. Тратить «Ягодки» можно на покупку любых товаров на маркетплейсе.

Как уточнили в компании, кешбэк будет работать в сумме с другими скидками и акциями. Покупатели смогут оплачивать баллами до 99% стоимости заказа.

Отмечается, что в будущем пользователи будут получать «Ягодки» не только за покупки, но за активности в разных проектах маркеплейса.