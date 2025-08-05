Малков поручил организовать поездку к рязанским бойцам на новые территории

Губернатор Павел Малков поручил организовать поездку к рязанским бойцам на новые территории. Об этом стало известно на заседании регионального правительства 5 августа. Вице-губернатор Артем Бранов, который побывал в Мариуполе и Херсонской области, сообщил о помощи региона новым территориям РФ. В Мариуполе восстановили 28 домов, работы в Херсоне продолжаются, кроме двух объектов, которые завершатся до 2027 года. Также Бранов отметил, что привезли необходимое оборудование в 387 полк, боевой дух бойцов высок. Малков планирует посетить рязанских бойцов и поручил подготовить поездку.

Губернатор Павел Малков поручил организовать свою поездку к рязанским бойцам на новые территории. Об этом стало известно на заседании регионального правительства во вторник, 5 августа.

На заседании отчитывался вице-губернатор Артем Бранов. Он посетил Мариуполь и подшефную Рязанской области территорию Херсонской области. Бранов отметил, что регион активно помогает новым регионам РФ.

«В Мариуполе восстановили 28 домов. Очень достойные красивые фасады, новые подъезды. Получилось точно лучше чем было „до“», — рассказал вице-губернатор.

Также он сообщил, что продолжается работа на подшефной территории Херсонской области. На всех объектах работы завершили, кроме двух — дом престарелых и большой медицинский объект в Верхней Рогачке, — там запланированы работы вплоть до 2027 года.

«По традиции заехали в 387 полк, привезли все необходимое им оборудование. Боевой дух у ребят на высоте. Были от рязанцев различные просьбы бытового характера, все просьбы зафиксировали и выполним», — отметил Бранов.

Павел Малков сообщил, что в ближайшее время постарается туда съездить и пообщаться с рязанскими бойцами, и поручил подготовить поездку.