Госдума предложила ввести уведомления при переводе денег на счета экстремистов

Депутаты Госдумы обратились к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести систему уведомлений для клиентов банков при переводе денег на счета экстремистов или нежелательных организаций. Будет работать автоматическое уведомление перед транзакцией, если получатель средств находится в перечнях Росфинмониторинга или Министерства юстиции. Это поможет защитить граждан от непреднамеренных переводов и снизить риск уголовной ответственности. Они призвали Набиуллину разработать механизм интеграции перечней в систему уведомлений для клиентов.

Депутаты Госдумы обратились к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением ввести систему уведомлений для клиентов банков при переводе денег на счета экстремистов или нежелательных организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении парламентарии предложили обязать банки выводить на экран клиента автоматическое уведомление перед проведением транзакции, если получатель средств значится в официальных перечнях Росфинмониторинга или Министерства юстиции. По мнению депутатов, данная инициатива поможет защитить граждан от непреднамеренных переводов и исключить случаи уголовной ответственности для тех, кто переводит деньги без злого умысла.

Кроме того, это станет дополнительным барьером для финансирования деструктивной деятельности. Депутаты отметили, что банки уже проверяют операции по спискам Росфинмониторинга, а с июля 2024 года будет внедрена система предупреждений о переводах на подозрительные счета мошенников. В своем обращении они призвали Набиуллину поручить профильным департаментам Банка России разработать механизм интеграции соответствующих перечней в систему обязательных уведомлений для клиентов.