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Госдума поддержала запрет на продажу алкоголя во дворах
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя во дворах жилых домов по всей России, опираясь на опыт Подмосковья, сообщает NEWS.ru со ссылкой на Виталия Милонова. Он отметил, что инициативу стоит распространить на всю страну и поблагодарил власти Подмосковья за принятие этого решения. Спикер парламента Московской области Игорь Брынцалов сообщил, что закон о запрете вступит в силу с 1 сентября. Новые правила позволят получать лицензии на продажу алкоголя только магазинам с входом со стороны улицы, находящимся не далее 30 метров от дороги.

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя во дворах жилых домов по всей России, взяв за пример инициативу Подмосковья. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталия Милонова.

Он отметил, что опыт Москвы и Московской области в этом вопросе может стать полезным для других регионов страны.

Милонов подчеркнул, что инициатива по запрету продажи алкоголя во дворах должна быть масштабирована на всю страну. Он выразил благодарность властям Подмосковья за принятие этого решения и отметил, что с нетерпением ждет результатов его реализации.

Ранее спикер парламента Московской области Игорь Брынцалов сообщил, что закон о запрете продажи алкоголя во дворах вступит в силу с 1 сентября. Согласно новому законодательству, лицензии на розничную продажу алкоголя смогут получать только магазины с входом со стороны улицы, расположенные не далее 30 метров от края дороги.