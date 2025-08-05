Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил выплатить пострадавшим по тысяче рублей

Умеджон Солиев, который привез из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей теракта, предложил возместить моральный вред 127 потерпевшим и выплатить им по тысяче рублей. По данным СК, Солиев возглавлял структурную ячейку террористической организации на территории РФ. Напомним, 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в здание Crocus City Hall, устроили стрельбу и пожар. Во время атаки погибло 145 человек. Террористов поймали в Брянской области в 100 километрах от границы с Украиной. Когда те скрывались от правоохранителей в лесу.

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил выплатить пострадавшим по тысяче рублей. Об этом сообщает «Газета.ru».

Умеджон Солиев, который привез из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей теракта, предложил возместить моральный вред 127 потерпевшим и выплатить им по тысяче рублей. По данным СК, Солиев возглавлял структурную ячейку террористической организации на территории РФ.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо террористов ворвались в здание Crocus City Hall, устроили стрельбу и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Террористов поймали в Брянской области в 100 километрах от границы с Украиной. Когда те скрывались от правоохранителей в лесу.

Подробности о теракте в сюжете.