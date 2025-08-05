Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
23°
Срд, 06
26°
Чтв, 07
22°
ЦБ USD 79.67 -0.66 05/08
ЦБ EUR 92.33 0.62 05/08
Нал. USD 81.06 / 80.00 05/08 17:26
Нал. EUR 94.00 / 93.00 05/08 17:26
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
804
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 320
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 222
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
8 580
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Аналитики зафиксировали рост ставок аренды на 7,3% по сравнению с прошлым годом
В августе 2025 года на рынке долгосрочной аренды жилья в России наблюдается традиционное оживление. Студенты активно ищут квартиры перед началом учебного года, а офисные работники готовятся к старту бизнес-сезона. Эксперты аналитического центра Циан проанализировали текущую ситуацию на рынке аренды в крупных городах страны и отметили, что ставки аренды выросли на 3,3% за последний месяц и на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя темпы роста цен увеличились, эксперты подчеркивают, что скорость остается ниже прошлогодней.

В августе 2025 года на рынке долгосрочной аренды жилья в России наблюдается традиционное оживление.

Студенты активно ищут квартиры перед началом учебного года, а офисные работники готовятся к старту бизнес-сезона.

Эксперты аналитического центра Циан проанализировали текущую ситуацию на рынке аренды в крупных городах страны и отметили, что ставки аренды выросли на 3,3% за последний месяц и на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хотя темпы роста цен увеличились, эксперты подчеркивают, что скорость остается ниже прошлогодней.