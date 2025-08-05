Аналитики зафиксировали рост ставок аренды на 7,3% по сравнению с прошлым годом

В августе 2025 года на рынке долгосрочной аренды жилья в России наблюдается традиционное оживление. Студенты активно ищут квартиры перед началом учебного года, а офисные работники готовятся к старту бизнес-сезона. Эксперты аналитического центра Циан проанализировали текущую ситуацию на рынке аренды в крупных городах страны и отметили, что ставки аренды выросли на 3,3% за последний месяц и на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя темпы роста цен увеличились, эксперты подчеркивают, что скорость остается ниже прошлогодней.

В августе 2025 года на рынке долгосрочной аренды жилья в России наблюдается традиционное оживление.

Студенты активно ищут квартиры перед началом учебного года, а офисные работники готовятся к старту бизнес-сезона.

Эксперты аналитического центра Циан проанализировали текущую ситуацию на рынке аренды в крупных городах страны и отметили, что ставки аренды выросли на 3,3% за последний месяц и на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хотя темпы роста цен увеличились, эксперты подчеркивают, что скорость остается ниже прошлогодней.