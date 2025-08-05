22-летний житель Крыма ограбил рязанца в центре города

По данным полиции, еще находясь в Крыму, молодой человек ограбил там местного жителя и решил скрыться на поезде, чтобы его не нашли. Крымчанин решил выйти в Рязани и, чтобы заработать денег, ограбил 24-летнего местного жителя в центре города. Он сорвал с рязанца золотую цепочку и скрылся. Грабителя задержали во время рейда на улице Почтовой. Полицейские узнали его по ориентировке, так как он был объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело.

22-летний житель Крыма ограбил рязанца в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, еще находясь в Крыму, молодой человек ограбил там местного жителя и решил скрыться на поезде, чтобы его не нашли. Крымчанин решил выйти в Рязани и, чтобы заработать денег, ограбил 24-летнего местного жителя в центре города. Он сорвал с рязанца золотую цепочку и скрылся.

Грабителя задержали во время рейда на улице Почтовой. Полицейские узнали его по ориентировке, так как он был объявлен в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело.