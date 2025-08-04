В СНТ «Дашки» случился пожар
Информация о пожаре поступила 3 августа в 00:31. В тушении участвовали 12 человек, три единицы спецтехники. В результате пожара повреждены два строения на площади 22 квадратных метра. Пострадавших нет.
В СНТ «Дашки» случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре поступила 3 августа в 00:31. В тушении участвовали 12 человек, три единицы спецтехники.
В результате пожара повреждены два строения на площади 22 квадратных метра.
Пострадавших нет.