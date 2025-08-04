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В рязанском селе заработала майнинговая ферма, местные жители забили тревогу
Инцидент произошел в селе Кирицы в Спасском районе. Местные жители обратились в СМИ и прокуратуру с жалобами на работу майнинговой фермы. В социальных сетях жители села заявили, что «ферма» работает в селе уже четыре месяца. Отмечается, что из-за работы установки по добыче криптовалюты возникает громкий звук. В соцсетях местные жалуются на повышенную тревожность и физическое недомогание. «Возникает ощущение будто кости трясутся», — отметили жители. Прокуратура провела проверку, которая выявила превышение допустимого уровня звука в ряде жилых помещений, возникающего в результате работы «фермы». Собственнику оборудования внесено представление. Дело находится на контроле прокуратуры.

В рязанском селе заработала майнинговая ферма, местные жители забили тревогу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в селе Кирицы в Спасском районе. Местные жители обратились в СМИ и прокуратуру с жалобами на работу майнинговой фермы.

В социальных сетях жители села заявили, что «ферма» работает в селе уже четыре месяца. Отмечается, что из-за работы установки по добыче криптовалюты возникает громкий звук. В соцсетях местные жалуются на повышенную тревожность и физическое недомогание.

«Возникает ощущение будто кости трясутся», — отметили жители.

Прокуратура провела проверку, которая выявила превышение допустимого уровня звука в ряде жилых помещений, возникающего в результате работы «фермы».

Собственнику оборудования внесено представление. Дело находится на контроле прокуратуры.

Кадр из видео «Народного фронта»