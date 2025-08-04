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В Рязанской области задержали подпольных оружейников
Деятельность оружейников пресекли сотрудники ФСБ в ходе совместных мероприятий с МВД и Росгвардией. Всего в ходе рейдов силовики выявили 157 нелегальных оружейников и 62 подпольные мастерские в 51 регионе страны. Задержание проводились с мая по июнь. Из незаконного оборота изъяли 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства — 4 пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также 2 гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 кг взрывчатых веществ, свыше 34 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В Рязанской области задержали подпольных оружейников. Об этом сообщает ТАСС.

Деятельность оружейников пресекли сотрудники ФСБ в ходе совместных мероприятий с МВД и Росгвардией. Всего в ходе рейдов силовики выявили 157 нелегальных оружейников и 62 подпольные мастерские в 51 регионе страны. Задержание проводились с мая по июнь.

Из незаконного оборота изъяли 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства — 4 пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также 2 гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 кг взрывчатых веществ, свыше 34 тысяч патронов различного калибра. Прекращена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.