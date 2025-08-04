В Рязанской области прошел чемпионат по мотокроссу

Мероприятие прошло 3 августа в Сасове. Чемпионат посвятили Году защитника Отечества, его организовали областной ДОСААФ, федерация автомобильного и мотоциклетного спорта, сасовская автошкола ДОСААФ и предприниматель Владимир Рожков. На соревнованиях выступили более 170 спортсменов в разных возрастных группах. Участие в чемпионате приняли не только рязанцы, но и спортсмены из Московской, Владимирской, Тамбовской, Волгоградской, Самарской областей и других регионов России.