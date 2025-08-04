В Рязани произошло ДТП с «ГАЗелью»
ДТП случилось в понедельник, 4 августа, на Южной окружной. «ГАЗель» столкнулась с несколькими авто. Отмечается, что авария произошла недалеко от надземного перехода. Информации о пострадавших нет.
В Рязани произошло ДТП с «ГАЗелью». Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
ДТП случилось в понедельник, 4 августа, на Южной окружной. «ГАЗель» столкнулась с несколькими авто. Отмечается, что авария произошла недалеко от надземного перехода.
Информации о пострадавших нет.