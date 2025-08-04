В Рязани открылась выставка «Автоспорт»

Выставка Анастасии Волонд «Автоспорт», приуроченная к 930-летию города Рязани открылась в Центральной городской библиотеке имени Есенина. Фотограф представила на выставке тему «автогонки». Свои фотографии она снимала на соревнованиях по автокроссу, которые проходили в городах Рязанской области. Посетить фотовыставку можно до 30 августа. Вход бесплатный. Возрастное ограничение 18+