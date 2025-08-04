В Рязани 6 августа не будет электроэнергии по ряду адресов

В Рязани 6 августа отключат электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба РГРЭС. С 09:00 до 11:00 в связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-327 электроэнергия будет отключена по следующим адресам: улица Мервинская, д. 7, 13, 15, 15а, 17, 19а, 19/4, 21, 29а, 23 В, 43а, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57, 59.