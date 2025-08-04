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В России предложили ввести предельный срок службы автомобилей
Инициаторы предлагают ограничить эксплуатацию легковых автомобилей старше 30 лет. Водителям таких автомобилей будут предлагать утилизацию или получение статуса раритетного. Отмечается, что впервые предложение об обязательном ограничении срока службы автомобилей было озвучено в 2013 году. Тогда оно касалось малотоннажного коммерческого транспорта. Позднее аналогичная инициатива была выдвинута комитетом Госдумы по промышленности, но не получила дальнейшего развития. В 2021 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров вновь поднял данный вопрос и заявил об актуальности идеи с «возрастным ограничением».

В России предложили ввести предельный срок службы автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета».

Инициаторы предлагают ограничить эксплуатацию легковых автомобилей старше 30 лет. Водителям таких автомобилей будут предлагать утилизацию или получение статуса раритетного.

Отмечается, что впервые предложение об обязательном ограничении срока службы автомобилей было озвучено в 2013 году. Тогда оно касалось малотоннажного коммерческого транспорта. Позднее аналогичная инициатива была выдвинута комитетом Госдумы по промышленности, но не получила дальнейшего развития. В 2021 году министр промышленности и торговли Денис Мантуров вновь поднял данный вопрос и заявил об актуальности идеи с «возрастным ограничением».