В России предложили изменить правовой статус питбайков

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Комитет Госдумы по транспорту с инициативой изменить статус питбайков — мотоциклов, часто используемых подростками. В обращении указывается на серьезные последствия правовой неопределенности, которая увеличивает количество аварий с несовершеннолетними. В настоящее время питбайки считаются спортивным инвентарем, что освобождает их от регистрации и водительских прав. Однако это приводит к проблемам с идентификацией нарушителей.

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Комитет Госдумы по транспорту с инициативой изменить правовой статус питбайков — компактных мотоциклов, которые часто используются подростками на улицах городов. Об этом сообщает LIFE.ru.

В официальном обращении, направленном председателю комитета Евгению Москвичеву, организация указывает на серьёзные последствия правовой неопределенности, связанными с использованием этих транспортных средств.

В настоящее время питбайки считаются спортивным инвентарем, что освобождает их от обязательной регистрации и требований по наличию водительских прав. Однако это создает проблемы: увеличивается количество аварий с участием несовершеннолетних, а нарушителей трудно идентифицировать и привлечь к ответственности. По словам председателя организации «Отцы рядом», юриста Ивана Курбакова, такие мини-мотоциклы могут развивать скорость до 100 км/ч, и законодательство не устанавливает минимальный возраст для их управления.

Общественники приводят примеры резонансных ДТП, в том числе с трагическими последствиями. В Московской области школьник сбил девятилетнего ребенка, который теперь рискует остаться инвалидом. В Челябинской и Тюменской областях за последние месяцы погибли трое подростков. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах России.

В своем обращении «Отцы рядом» предлагают перевести питбайки в категорию транспортных средств, обязать владельцев регистрировать технику в ГИБДД и получать водительские удостоверения соответствующей категории. Также предлагается ввести повышенные штрафы за езду по общественным дорогам без регистрации, определить специальные зоны для использования питбайков и запустить информационную кампанию среди родителей и подростков. Общественная организация надеется, что вопрос будет рассмотрен Госдумой совместно с Минтрансом и МВД в ближайшее время.

Фото: Шедеврум