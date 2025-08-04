Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
21°
Втр, 05
22°
Срд, 06
25°
ЦБ USD 80.33 0.01 02/08
ЦБ EUR 91.71 -0.17 02/08
Нал. USD 81.05 / 80.50 04/08 16:50
Нал. EUR 93.72 / 93.00 04/08 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
689
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 147
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 083
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
8 217
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России предложили изменить правовой статус питбайков
Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Комитет Госдумы по транспорту с инициативой изменить статус питбайков — мотоциклов, часто используемых подростками. В обращении указывается на серьезные последствия правовой неопределенности, которая увеличивает количество аварий с несовершеннолетними. В настоящее время питбайки считаются спортивным инвентарем, что освобождает их от регистрации и водительских прав. Однако это приводит к проблемам с идентификацией нарушителей.

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Комитет Госдумы по транспорту с инициативой изменить правовой статус питбайков — компактных мотоциклов, которые часто используются подростками на улицах городов. Об этом сообщает LIFE.ru.

В официальном обращении, направленном председателю комитета Евгению Москвичеву, организация указывает на серьёзные последствия правовой неопределенности, связанными с использованием этих транспортных средств.

В настоящее время питбайки считаются спортивным инвентарем, что освобождает их от обязательной регистрации и требований по наличию водительских прав. Однако это создает проблемы: увеличивается количество аварий с участием несовершеннолетних, а нарушителей трудно идентифицировать и привлечь к ответственности. По словам председателя организации «Отцы рядом», юриста Ивана Курбакова, такие мини-мотоциклы могут развивать скорость до 100 км/ч, и законодательство не устанавливает минимальный возраст для их управления.

Общественники приводят примеры резонансных ДТП, в том числе с трагическими последствиями. В Московской области школьник сбил девятилетнего ребенка, который теперь рискует остаться инвалидом. В Челябинской и Тюменской областях за последние месяцы погибли трое подростков. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах России.

В своем обращении «Отцы рядом» предлагают перевести питбайки в категорию транспортных средств, обязать владельцев регистрировать технику в ГИБДД и получать водительские удостоверения соответствующей категории. Также предлагается ввести повышенные штрафы за езду по общественным дорогам без регистрации, определить специальные зоны для использования питбайков и запустить информационную кампанию среди родителей и подростков. Общественная организация надеется, что вопрос будет рассмотрен Госдумой совместно с Минтрансом и МВД в ближайшее время.

Фото: Шедеврум