В Госдуме обратили внимание на соотношение мест в вузах для россиян и мигрантов

В России вновь подняли вопрос о соотношении мест в вузах для граждан и иностранных студентов. Депутат Михаил Матвеев высказал озабоченность по поводу увеличения бюджетных мест для мигрантов в университетах. Он указал на документы Евразийского экономического союза, гарантирующие бесплатное образование детям мигрантов, что создает дисбаланс с ограниченным числом мест для россиян. Матвеев отметил, что Россия ведет себя удивительно в этих вопросах и поддержал идею запрета бесплатного обучения в школах для детей мигрантов, но сомневается в ее принятии.

В России вновь подняли вопрос о соотношении мест в вузах для российских граждан и иностранных студентов. Депутат Госдумы Михаил Матвеев выразил озабоченность по поводу увеличения числа бюджетных мест для мигрантов в российских университетах. Об этом сообщили на сайте НСН.

Матвеев указал на уставные документы Евразийского экономического союза, которые гарантируют бесплатное образование детям мигрантов в России. Он отметил, что это создает дисбаланс, поскольку количество бюджетных мест для россиян остается ограниченным, а для иностранных студентов — постоянно растет.

«Россия ведет себя довольно удивительно в этих вопросах», — подчеркнул депутат. Он также прокомментировал инициативу некоторых коллег по Госдуме запретить детям мигрантов бесплатное обучение в школах с 1-го по 11-й класс. Матвеев поддержал эту идею, но выразил сомнение в ее принятии, добавив, что дети, не имеющие возможности учиться, «должны оставаться дома».