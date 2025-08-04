В ГД предложили закон о совместном воспитании детей после развода

В Госдуму внесли проект закона, касающийся совместного воспитания детей родителями после развода. Об этом пишет ТАСС. Согласно предложению, суд будет определять график проживания ребенка с каждым из родителей в случае, если они не смогут достичь соглашения самостоятельно. Проект уточняет, что совместное воспитание может быть невозможно в ряде случаев. К ним относятся наличие у ребенка хронического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения, значительное расстояние между местами жительства родителей, а также решение органов опеки, основанное на обследовании условий жизни ребенка.

В Госдуму внесли проект закона, касающийся совместного воспитания детей родителями после развода. Об этом пишет ТАСС.

Согласно предложению, суд будет определять график проживания ребенка с каждым из родителей в случае, если они не смогут достичь соглашения самостоятельно.

Проект уточняет, что совместное воспитание может быть невозможно в ряде случаев. К ним относятся наличие у ребенка хронического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения, значительное расстояние между местами жительства родителей, а также решение органов опеки, основанное на обследовании условий жизни ребенка.