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Семья, карьерные виражи и рецепт идеального джема: в Рязани состоялся женский форум с депутатом Госдумы Сарданой Авксентьевой

В Рязани прошел форум «Женщина. Лидер. Личность», главным гостем которого стала депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Мероприятие организовало региональное отделение партии, форум прошел в формате открытого диалога.

На вопросы рязанок отвечали известные женщины — профессионалы своего дела, успешно совмещающие карьеру и семью. Главной гостьей стала Сардана Авксентьева. Она родилась в отдаленном якутском селе, стала первой женщиной-мэром Якутска и депутатом Госдумы. Сейчас она успешно совмещает общественную деятельность с ролью любящей жены, мамы и бабушки.

Сардана Авксентьева ведет Telegram-канал, где делится законодательными инициативами и лайфхаками, в том числе рецептами. Оказалось, что среди участниц форума есть те, кто уже попробовал клубничный джем по ее рецепту. Политик была приятно удивлена и шуточно уточнила, тем ли она занимается, раз ее кулинарные рецепты имеют такую популярность.

Депутат отметила, что на форуме практически не звучали вопросы о политике. Больше говорили о том, что волнует большинство успешных в карьере женщин: как совместить общественную деятельность и заботу о семье.

«Почему-то всем кажется, что общественная деятельность, политика — это что-то, что уничтожает другую часть нашей жизни. Но я, в частности, пример того, что все может быть гармонично при правильном планировании, распределении времени и расстановки приоритетов. И не стоит забывать, что когда мы перестанем быть политиками, общественными деятелями, а станем, как миллионы наших сограждан, обычными людьми, самое главное, что у нас останется — это наша семья», — рассказала Авксентьева.

Помимо Сарданы Авксентьевой гостями форума стали миссис Россия Мира Олеся Мамонова, психолог Любовь Кейлина, многодетная мама и лидер компании «Фаберлик» Елена Субботина, чемпионка по каратэ Эвелина Сакаева и другие. Они помогли участницам форума найти ответы на волнующие вопросы: как удерживать баланс в условиях многозадачности, достигать финансовой независимости, сохранять здоровье в стрессовых ситуациях и находить время для близких.

«Задача форума — объединить рязанок. Дать им возможность встретиться с единомышленницами и почувствовать энергию успеха и поддержку, предоставить женщинам возможность провести искренний и честный диалог друг с другом. Мы получили хорошие отзывы. Будем вновь пробовать подобные форматы мероприятий «, — сказал на открытии руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов.