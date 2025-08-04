С начала года в Рязанской области вертолет санавиации совершил 53 вылета

С начала 2025 года служба санитарной авиации в Рязанской области выполнила 53 вылета. В больницы Рязани доставили 43 взрослых и 10 детей, среди которых младенец. Вылеты совершались в Скопин и Касимов. Отмечается, что основными госпитализированными становились пострадавшие в ДТП.

С начала года в Рязанской области вертолет санавиации совершил 53 вылета за больными. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С начала 2025 года служба санитарной авиации в Рязанской области выполнила 53 вылета. В больницы Рязани доставили 43 взрослых и 10 детей, среди которых младенец.

Вылеты совершались в Скопин и Касимов. Отмечается, что основными госпитализированными становились пострадавшие в ДТП.