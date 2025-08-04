С 5 августа в Рязанской области изменится расписание некоторых электричек

5, 8 и 12 августа на перегоне Листвянка — Лесок в Рязанской области технологические «окна» назначены с 08:00 до 12:00, железнодорожники обновят три километра пути. В связи с этим, в указанные дни у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Гавердово, Голутвин, Раменское, Ясаково, Сасово, а также на перегоне Свеженькая — Сасово изменится время отправления и прибытия. В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов в приложении или на сайте РЖД.

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской области, изменится с 5 августа из-за модернизации инфраструктуры на перегонах. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

5, 8 и 12 августа на перегоне Листвянка — Лесок в Рязанской области технологические «окна» назначены с 08:00 до 12:00, железнодорожники обновят три километра пути.

В связи с этим, в указанные дни у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Гавердово, Голутвин, Раменское, Ясаково, Сасово, а также на перегоне Свеженькая — Сасово изменится время отправления и прибытия.

В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов в приложении или на сайте РЖД.