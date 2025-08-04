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Рязанские полицейские задержали курьера телефонных мошенников из Москвы
84-летней пенсионерке из Рязани позвонили и заявили, что ее родственница устроила ДТП, находится в больнице. Мошенники сообщили, что нужны деньги «для решения вопроса с пострадавшими без возбуждения уголовного дела». Женщина согласилась передать все сбережения — 300 тысяч рублей. Звонивший сказал, что родственнице рязанки необходимо постельное белье и посоветовал завернуть деньги в него и ждать курьера. Через некоторое время приехал мужчина и забрал пакет. Позже пенсионерка связалась с родственницей и выяснила, что с той все в порядке. Тогда обманутая рязанка обратилась в отдел.

Задержан курьер телефонных мошенников за обман пенсионерки из Рязани. Об этом 4 августа сообщила -пресс-служба УМВД по региону.

84-летней пенсионерке позвонили и заявили, что ее родственница устроила ДТП, находится в больнице. Мошенники сообщили, что нужны деньги «для решения вопроса с пострадавшими без возбуждения уголовного дела».

Женщина согласилась передать все сбережения — 300 тысяч рублей. Звонивший сказал, что родственнице рязанки необходимо постельное белье и посоветовал завернуть деньги в него и ждать курьера. Через некоторое время приехал мужчина и забрал пакет.

Позже пенсионерка связалась с родственницей и выяснила, что с той все в порядке. Тогда обманутая рязанка обратилась в отдел.

Полицейские выяснили, что к пенсионерке приходил водитель такси, которого наняли для получения и транспортировки пакета. О мошенничестве и содержимом пакета таксист не знал.

Оперативники вышли на след злоумышленника и установили, что заказчик — 21-летний житель Москвы. Полицейские разыскали и задержали злоумышленника в столице.

По предварительной информации полиции, 21-летний житель Москвы в интернете устроился курьером по переброске денег обманутых мошенниками людей в зарубежный колл-центр. От кураторов он получил адрес и имя обманутой рязанской пенсионерки. Аферист забрал деньги и не перевел их на счета кураторов, а потратил на спиртное и развлечения. Вскоре его задержали.

Для проведения следственных действий злоумышленника доставили в Рязань. Расследование уголовного дела продолжается.