Рязанцы сообщили о ДТП с участием скорой
Авария с участием «Киа Рио» случилась ночью 3 августа около Центрального автовокзала. На месте происшествия работала полиция и скорая. Официально информацию пока не комментировали.
Рязанцы сообщили о ДТП с участием скорой. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась ночью 3 августа около Центрального автовокзала на Московском шоссе. По словам очевидцев, девушка за рулем «Киа Рио» врезалась в скорую. На месте происшествия работала полиция.
Официально информацию пока не комментировали.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»