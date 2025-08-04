Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 4 августа

С 22:00 4 августа до 06:00 5 августа из-за ремонтных работ отключат холодную воду по адресам: поселок Борки, с 1 по 12 районы; улица 1-е, 2-е, 3-и Бутырки; поселок Шпалозавода; улица Солнечная; улица Каширина; улица Павлова; улица Пожалостина; Первомайский проспект; улица Семинарская; улица Сенная; улица Кудрявцева. Кроме того, 4 августа c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: улица Зубковой, дом № 6 корпус 1; улица Новоселов, дома №№ 10, 12, 14/16; улица Советской Армии, дома №№ 18, 18 (ГБУ РО ГДП № 2), 20, 22, 24, 26, 28/7, 28/7 (МБУ СШОР Юпитер).

поселок Борки, с 1 по 12 районы;

улица 1-е, 2-е, 3-и Бутырки;

поселок Шпалозавода;

улица Солнечная;

улица Каширина;

улица Павлова;

улица Пожалостина;

Первомайский проспект;

улица Семинарская;

улица Сенная;

улица Кудрявцева.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 4 августа. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани». С 22:00 4 августа до 06:00 5 августа из-за ремонтных работ отключат холодную воду по адресам:

Снизят подачу холодной воды по адресам:

улица Трубежная;

улица Нижне-Трубежная;

улица Маяковского от Первомайского проспекта до улицы Свободы;

улица Горького от улицы Краснорядская до улицы Право-лыбедская;

улица Ленина;

улица Введенская;

улица Вознесенская;

улица Фрунзе.

Кроме того, 4 августа c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: