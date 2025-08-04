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Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 4 августа
С 22:00 4 августа до 06:00 5 августа из-за ремонтных работ отключат холодную воду по адресам: поселок Борки, с 1 по 12 районы; улица 1-е, 2-е, 3-и Бутырки; поселок Шпалозавода; улица Солнечная; улица Каширина; улица Павлова; улица Пожалостина; Первомайский проспект; улица Семинарская; улица Сенная; улица Кудрявцева. Кроме того, 4 августа c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: улица Зубковой, дом № 6 корпус 1; улица Новоселов, дома №№ 10, 12, 14/16; улица Советской Армии, дома №№ 18, 18 (ГБУ РО ГДП № 2), 20, 22, 24, 26, 28/7, 28/7 (МБУ СШОР Юпитер).
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды 4 августа. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани». С 22:00 4 августа до 06:00 5 августа из-за ремонтных работ отключат холодную воду по адресам:
  • поселок Борки, с 1 по 12 районы;
  • улица 1-е, 2-е, 3-и Бутырки;
  • поселок Шпалозавода;
  • улица Солнечная;
  • улица Каширина;
  • улица Павлова;
  • улица Пожалостина;
  • Первомайский проспект;
  • улица Семинарская;
  • улица Сенная;
  • улица Кудрявцева.

Снизят подачу холодной воды по адресам:

  • улица Трубежная;
  • улица Нижне-Трубежная;
  • улица Маяковского от Первомайского проспекта до улицы Свободы;
  • улица Горького от улицы Краснорядская до улицы Право-лыбедская;
  • улица Ленина;
  • улица Введенская;
  • улица Вознесенская;
  • улица Фрунзе.

Кроме того, 4 августа c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Зубковой, дом № 6 корпус 1;
  • улица Новоселов, дома №№ 10, 12, 14/16;
  • улица Советской Армии, дома №№ 18, 18 (ГБУ РО ГДП № 2), 20, 22, 24, 26, 28/7, 28/7 (МБУ СШОР Юпитер).