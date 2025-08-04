Россиянам рассказали, как легко можно сблизиться с любым человеком за 2 минуты

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что всего две минуты медитации, в ходе которой два человека смотрят друг другу в глаза, могут значительно усилить чувство близости и доверия. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Mindfulness,
Исследование подтвердило, что такая практика, известная как «медитация подобия» (Just-Like-Me), способствует синхронизации мимики и сердцебиения участников.
В ходе двух экспериментов — одного онлайн и одного вживую — добровольцы, не знакомые друг с другом, выполняли медитацию подобия или просто смотрели друг на друга без размышлений, либо сидели с закрытыми глазами, сосредоточившись на дыхании. Во время медитации участники вспоминали фразы, подчеркивающие общность человеческих переживаний, такие как: «Так же, как и я, этот человек испытывал боль и одиночество».
Результаты исследования показали, что даже краткая медитация значительно повысила уровень воспринимаемой близости между участниками. Участники чаще улыбались в унисон и были более щедрыми в гипотетической игре на доверие. Вера Людвиг, автор исследования, отметила, что простота и доступность этого подхода могут вдохновить людей на его использование в повседневной жизни.
Фото: Шедеврум