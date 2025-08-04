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Россиян предупредили о том, что в сентябре стоит ожидать рост цен
Годовая инфляция в России в сентябре составит 9,5-10,5%, сообщает «Газета.Ru» с ссылкой на экономиста Ирину Ахмадуллину. Сентябрь традиционно проинфляционный из-за роста цен на бензин, удорожания сезонных услуг и ослабления рубля. Ахмадуллина отметила, что летом Россия впервые за год испытывала дефляцию благодаря высокому ключевому ставке и крепкому рублю, но указала на уязвимости в экономике. По данным Росстата, на 28 июля годовая инфляция замедлилась до 9,02%, а по оценкам Банка России она составила 9,2%. В июле наблюдался рост цен из-за индексации тарифов на ЖКУ.

Годовая инфляция в России в сентябре составит 9,5-10,5%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук Ирину Ахмадуллину.

Она отметила, что сентябрь традиционно является проинфляционным месяцем, что связано с несколькими факторами. Среди них — рост цен на бензин, сезонное удорожание услуг, таких как образование и начало отопительного сезона, а также ослабление курса рубля.

Ахмадуллина подчеркнула, что летом Россия впервые за год наблюдала дефляцию, однако это было связано с высокой ключевой ставкой и крепким рублем. В то же время она указала на уязвимые места в экономике, включая состояние рубля и уровень экономической активности.

По данным Росстата, на 28 июля годовая инфляция замедлилась до 9,02%, тогда как по оценкам Банка России на 21 июля этот показатель составил 9,2%. В июле наблюдался временный рост цен на фоне запланированной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги.