Россельхознадзор предупредил рязанцев о незарегистрированном препарате на рынке

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям предупреждает о наличии в ветеринарных аптечных организациях и магазинах незарегистрированного лекарственного препарата для животных под названием «Biootic», производимого в Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По состоянию на 16 июля 2025 года данный препарат не прошел государственную регистрацию в Российской Федерации, что является нарушением Федерального закона
Препарат «Biootic» содержит салициловую кислоту, известную своими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Согласно заключению экспертного учреждения, он подлежит обязательной государственной регистрации.
Управление Россельхознадзора настоятельно порекомендовало владельцам ветеринарных аптек и магазинов обеспечить изъятие препарата из обращения и хранить его в изолированном состоянии от других лекарственных средств.
Фото: Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям