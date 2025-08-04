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Россельхознадзор предупредил рязанцев о незарегистрированном препарате на рынке
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям предупреждает о наличии незарегистрированного ветеринарного препарата «Biootic» из Турции. На 16 июля 2025 года он не прошел государственную регистрацию в России, что нарушает закон «Об обращении лекарственных средств». Препарат содержит салициловую кислоту с противовоспалительными и антисептическими свойствами и должен быть зарегистрирован. Ведомство настоятельно рекомендует владельцам аптек изъять препарат и хранить его изолированно от других лекарств.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям предупреждает о наличии в ветеринарных аптечных организациях и магазинах незарегистрированного лекарственного препарата для животных под названием «Biootic», производимого в Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 16 июля 2025 года данный препарат не прошел государственную регистрацию в Российской Федерации, что является нарушением Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Препарат «Biootic» содержит салициловую кислоту, известную своими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Согласно заключению экспертного учреждения, он подлежит обязательной государственной регистрации.

Управление Россельхознадзора настоятельно порекомендовало владельцам ветеринарных аптек и магазинов обеспечить изъятие препарата из обращения и хранить его в изолированном состоянии от других лекарственных средств.

Фото: Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям