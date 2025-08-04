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Подростки на мотоциклах попали под колеса автобуса в Рязанской области
ДТП произошло 3 августа вблизи дома № 11/19 по улице 50 лет ВЛКСМ в Касимове. Столкнулись три транспортных средства: мотоцикл «Кайо К1 250» под управлением 13-летнего водителя, мотоцикл «Кайо ТТ 140» под управлением 15-летнего водителя и автобус «ПАЗ» под управлением 41-летнего водителя. 15-летний водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение. По данному факту проводится проверка.

Подростки на мотоциклах попали под колеса автобуса в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».

ДТП произошло 3 августа вблизи дома № 11/19 по улице 50 лет ВЛКСМ в Касимове. Столкнулись три транспортных средства: мотоцикл «Кайо К1 250» под управлением 13-летнего водителя, мотоцикл «Кайо ТТ 140» под управлением 15-летнего водителя и автобус «ПАЗ» под управлением 41-летнего водителя.

15-летний водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

По данному факту проводится проверка.