Подростки на мотоциклах попали под колеса автобуса в Рязанской области

ДТП произошло 3 августа вблизи дома № 11/19 по улице 50 лет ВЛКСМ в Касимове. Столкнулись три транспортных средства: мотоцикл «Кайо К1 250» под управлением 13-летнего водителя, мотоцикл «Кайо ТТ 140» под управлением 15-летнего водителя и автобус «ПАЗ» под управлением 41-летнего водителя. 15-летний водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение. По данному факту проводится проверка.