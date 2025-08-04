На трассе в Рязанской области насмерть сбили женщину

ДТП произошло 1 августа, примерно в 21:55, в Спасском районе на 99-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш». По данным полиции, 40-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Митсубиси Аутлендер», наехал на пешехода — 51-летнюю местную жительницу, которая, по предварительной информации, передвигалась по краю проезжей части. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась при транспортировке в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.