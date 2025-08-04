МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области

По сообщению синоптиков, ночью с сохранением до конца суток 5 августа на территории Рязанской области местами ожидается сильный дождь, ливень, гроза. В отдельных районах выпадет град. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с. Местами ухудшение видимости 200-500 метров.