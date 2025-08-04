Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
21°
Втр, 05
23°
Срд, 06
25°
ЦБ USD 80.33 0.01 02/08
ЦБ EUR 91.71 -0.17 02/08
Нал. USD 81.05 / 80.50 04/08 13:55
Нал. EUR 93.86 / 93.00 04/08 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
667
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 112
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 060
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
8 160
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Эксперт рассказал, какую категорию пенсионеров ждет увеличение выплат в сентябре
Получатели страховых пенсий по старости, отметившие в августе 80-летие, в сентябре получат прибавку в 10 221,70 рубля. Это связано с фиксированной выплатой 8907,70 рубля и надбавкой за уход в 1314 рублей. В октябре повышение коснется тех, кто станет 80 в сентябре 2025 года, а с октября на 7,6% увеличатся пенсии сотрудников Минобороны, МВД и других госструктур. В ноябре ожидается рост пенсий для членов летных экипажей и работников угольной промышленности, а также для тех, кто отметит 80 в октябре 2025 года.

Получатели страховых пенсий по старости, отметившие в августе 80-летний юбилей, в сентябре получат значительное увеличение выплат — на 10 221,70 рубля. Об этом сообщает LIFE.ru со ссылкой на кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По словам эксперта, увеличение суммы связано с фиксированной выплатой к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавкой за уход в 1314 рублей. В октябре повышение коснётся тех, кто достигнет 80 лет в сентябре 2025 года. Также с октября на 7,6% увеличатся пенсии сотрудников Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных структур.

Кроме того, в ноябре ожидается рост пенсий у получателей доплат — членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, при условии подачи заявлений до 30 сентября 2025 года. В этом же месяце увеличатся выплаты для тех, кто отметит 80-летний юбилей в октябре 2025 года. Например, если страховая пенсия в октябре составляет около 39 905 рублей, то уже в ноябре она вырастет на 10 221,70 рубля и превысит 50 тысяч рублей — что является ростом более чем на четверть.

Важно отметить, что средняя пенсия россиян с февраля 2025 года составляет примерно 25 тысяч рублей, что делает такие повышения особенно значимыми для пожилых граждан.