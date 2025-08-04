Эксперт рассказал, какую категорию пенсионеров ждет увеличение выплат в сентябре

Получатели страховых пенсий по старости, отметившие в августе 80-летие, в сентябре получат прибавку в 10 221,70 рубля. Это связано с фиксированной выплатой 8907,70 рубля и надбавкой за уход в 1314 рублей. В октябре повышение коснется тех, кто станет 80 в сентябре 2025 года, а с октября на 7,6% увеличатся пенсии сотрудников Минобороны, МВД и других госструктур. В ноябре ожидается рост пенсий для членов летных экипажей и работников угольной промышленности, а также для тех, кто отметит 80 в октябре 2025 года.

Получатели страховых пенсий по старости, отметившие в августе 80-летний юбилей, в сентябре получат значительное увеличение выплат — на 10 221,70 рубля. Об этом сообщает LIFE.ru со ссылкой на кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

По словам эксперта, увеличение суммы связано с фиксированной выплатой к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавкой за уход в 1314 рублей. В октябре повышение коснётся тех, кто достигнет 80 лет в сентябре 2025 года. Также с октября на 7,6% увеличатся пенсии сотрудников Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных структур.

Кроме того, в ноябре ожидается рост пенсий у получателей доплат — членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, при условии подачи заявлений до 30 сентября 2025 года. В этом же месяце увеличатся выплаты для тех, кто отметит 80-летний юбилей в октябре 2025 года. Например, если страховая пенсия в октябре составляет около 39 905 рублей, то уже в ноябре она вырастет на 10 221,70 рубля и превысит 50 тысяч рублей — что является ростом более чем на четверть.

Важно отметить, что средняя пенсия россиян с февраля 2025 года составляет примерно 25 тысяч рублей, что делает такие повышения особенно значимыми для пожилых граждан.