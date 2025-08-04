Более 20 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные
Всего за выходные полицейские зафиксировали 876 нарушений ПДД РФ, в том числе 23 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 7 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 3 водителя сели за руль пьяными повторно. Помимо этого, за выходные выявлено 13 нарушений, совершенных пешеходами. 13 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.
Более 20 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что всего за выходные полицейские зафиксировали 876 нарушений ПДД РФ, в том числе 23 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
7 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 3 водителя сели за руль пьяными повторно.
Помимо этого, за выходные выявлено 13 нарушений, совершенных пешеходами. 13 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.