Более 20 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные

Всего за выходные полицейские зафиксировали 876 нарушений ПДД РФ, в том числе 23 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 7 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 3 водителя сели за руль пьяными повторно. Помимо этого, за выходные выявлено 13 нарушений, совершенных пешеходами. 13 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.

Более 20 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что всего за выходные полицейские зафиксировали 876 нарушений ПДД РФ, в том числе 23 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

7 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, 3 водителя сели за руль пьяными повторно.

Помимо этого, за выходные выявлено 13 нарушений, совершенных пешеходами. 13 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.