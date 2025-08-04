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73% россиян страдают от фобий, связанных с уборкой
У 73% россиян есть фобии, связанные с уборкой, согласно исследованию SweepMe. Наиболее распространена мизофобия — страх микробов (41% респондентов, 57% женщин). 21% регулярно дезинфицируют поверхности. Следующая популярная фобия — рипофобия, страх грязи, у 6% россиян. Жители крупных городов более тревожны. 26% страдают от атазагорофобии — страха выбросить ценное, особенно у родителей школьников (31%). 28% не довольны результатами уборки (дисморфофобия). 54% испытывают хронофобию — страх тратить время на уборку. 17% имеют навязчивые ритуалы чистоты.

У 73% россиян есть скрытые фобии, связанные с уборкой и чистотой. Исследование провел агрегатор клининговых услуг SweepMe в июле 2025 года.

Опрос, охвативший 1200 пользователей платформы и подписчиков в социальных сетях, выявил тревожности, которые формируются у людей в контексте поддержания порядка в своих домах.

Наиболее распространенной фобией стала мизофобия — страх микробов и заражения. 41% респондентов отметили, что испытывают сильное напряжение при мысли о немытой раковине или грязной ванной, причем среди женщин этот показатель достигает 57%. Также 21% опрошенных регулярно дезинфицируют дверные ручки и выключатели даже в своих квартирах.

Следующей по популярности фобией является рипофобия — страх грязи. 6% россиян испытывают сильный дискомфорт при виде пыли или пятен на мебели. Интересно, что жители крупных городов более подвержены тревожности, чем жители малых населенных пунктов.

Кроме того, 26% респондентов страдают от атазагорофобии — страха выбросить что-то ценное во время уборки. У родителей школьников этот страх наблюдается в 31% случаев. Дисморфофобия порядка затрагивает 28% участников опроса, которые не испытывают удовлетворения от результатов уборки из-за стремления к идеалу.

Хронофобия — страх тратить время на уборку — также проявляется у 54% респондентов, которые отмечают, что уборка забирает слишком много времени и энергии. Психологические проблемы, связанные с уборкой, подтверждаются и тем, что 17% опрошенных имеют навязчивые ритуалы чистоты.

«Многие фобии и тревожности не осознаются как проблема, но они формируют устойчивые поведенческие сценарии: от гиперконтроля до полного избегания уборки. Профессиональный клининг на аутсорсинге постепенно становится частью жизни россиян и психологическим буфером», — прокомментировала результаты исследования Мария Нагибова, CEO и основатель SweepMe.

Фото: Шедеврум